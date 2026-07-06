Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vorsicht vor falschen Jobangeboten - Lassen Sie sich nicht in kriminelle Machenschaften ziehen!

Troisdorf (ots)

Eine 20-jährige Troisdorferin ließ sich von einem dubiosen Internet-Jobangebot verführen: Schnelles Geld ohne Mühe. Ihre Aufgabe bestand darin, Pakete, die sie erhielt, mit neuen Adressen zu versehen und ins europäische Ausland weiterzuleiten.

Erst als Rechnungen für bestellte Waren bei ihr eintrafen, erkannte die junge Frau den Betrug. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits über 30 Pakete umadressiert. Sie war der Masche des "Paketagenten" zum Opfer gefallen. Die Täter nutzten ihre Daten, um teure Waren betrügerisch zu bestellen.

Eine ähnliche Betrugsform ist der "Finanzagent". Hier locken die Täter mit dem Angebot, die Qualität von Banken zu prüfen. Die Opfer richten Onlinekonten ein, die später für kriminelle Zwecke missbraucht werden.

Die Polizei rät:

Hände weg von solchen Jobangeboten!

Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen hohe Provisionen für wenig Aufwand in Aussicht gestellt werden.

Antworten Sie nicht auf unaufgefordert per E-Mail oder über Social-Media-Plattformen zugesandte Jobangebote.

Stellen Sie Ihr Konto niemals zur Abwicklung oder Weiterleitung von Zahlungen zur Verfügung.

Prüfen Sie Ihre Kontoumsätze auf unerwartete Gutschriften, die Sie weiterleiten sollen. Rückbuchungen sollten nur auf das Ursprungskonto erfolgen. Nehmen Sie in solchen Fällen Kontakt zu Ihrer Bank oder zur Polizei auf.

Übersenden Sie niemals Ausweiskopien an Unbekannte.

Führen Sie kein Video-Ident-Verfahren durch, wenn Sie nicht tatsächlich ein Konto bei einer Internetbank eröffnen wollen.

Wenn Sie vermuten, Opfer einer Straftat geworden zu sein, wenden Sie sich umgehend an die Polizei. Sie haben auch die Möglichkeit, über unsere Onlinewache eine Strafanzeige zu erstatten. Speichern Sie zu Beweiszwecken den relevanten E-Mail- Verkehr und fertigen Sie Screenshots der jeweiligen Internetseiten. (Bi)

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