Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrräder und Elektrowerkzeuge aus Garage gestohlen

Hennef (ots)

In der Nacht auf Freitag (03. Juli) stahlen Unbekannte aus einer Garage am Geistinger Platz in Hennef drei E-Bikes (ein türkisfarbenes Cube, ein grün-schwarzes Ceaya Fatbike und ein schwarzes Pedelec unbekannter Marke), Leergut und mehrere Elektrowerkzeuge. Möglicherweise war das Garagentor unverschlossen.

Wegen der Menge des Diebesguts dürften die Täter ein Fahrzeug genutzt haben. Wer in der Nacht etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 02241 541-3521 zu melden. (Bi)

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