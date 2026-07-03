Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrskontrollen - Fahrer ohne Führerschein oder unter Drogeneinfluss

Troisdorf/Sankt Augustin/Hennef (ots)

Im Rhein-Sieg-Kreis fielen bei Verkehrskontrollen mehrere Autofahrer auf, die ohne Führerschein oder unter Drogeneinfluss unterwegs waren.

Am Donnerstagabend (2. Juli) stoppten Polizisten um 20.20 Uhr einen 54-jährigen BMW-Fahrer auf der Alfred-Delp-Straße in Troisdorf. Er konnte keinen gültigen Führerschein vorzeigen und gab zu, am Morgen einen Joint geraucht zu haben. Ein Test bestätigte dies und er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Auch die Halterin des Autos muss sich verantworten, da sie erlaubte, dass der 42-Jährige ohne Führerschein fuhr.

Gegen 23.10 Uhr hielten Beamte auf der Arnold-Janßen-Straße in Sankt Augustin eine 31-jährige Autofahrerin an. Obwohl sie einen Führerschein vorzeigte, roch es stark nach Cannabis in ihrem Wagen. Sie behauptete, ihr letzter Konsum liege Monate zurück, doch ein Drogentest widerlegte dies. Auch sie musste eine Blutprobe abgeben und darf bis zum Abschluss der Ermittlungen kein Kraftfahrzeug mehr führen.

Heute Morgen (3. Juli) um 04.15 Uhr kontrollierten Polizisten einen Mercedes auf der Frankfurter Straße in Hennef. Der 25-jährige Fahrer behauptete, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben, besaß jedoch keinen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Auch gegen den Eigentümer des Kleintransporters wird ermittelt, ob er die Fahrt erlaubte oder anordnete. (Bi)

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