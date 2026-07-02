Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl aus Pkw - Tatverdächtiger flüchtet mit Fahrrad

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochmittag (01. Juli) kam es am Wacholderweg in Sankt Augustin-Mülldorf zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw.

Gegen 13:00 Uhr befand sich ein Zeuge auf dem Gehweg entlang des Wacholderwegs, als er auf einen bislang unbekannten Mann aufmerksam wurde, der sich an einem geparkten Fahrzeug aufhielt. Kurz darauf schlug der Unbekannte die Beifahrerscheibe des Pkw ein und entwendete aus dem Fahrzeuginneren einen Rucksack.

In dem Rucksack befanden sich unter anderem Arbeitsunterlagen sowie eine bunte Geldbörse mit diversen Dokumenten und etwa 50 Euro Bargeld.

Nach der Tat flüchtete der Tatverdächtige mit einem Fahrrad in Richtung Eibenweg. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann unerkannt entkommen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- schlanke Statur - kurze braune Haare - rotes T-Shirt - hellbraune Umhängetasche

Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zur Identität des Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden. (Re)

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