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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Ruppichteroth (ots)

Am Mittwoch (01. Juli) kam es auf der Brölstraße (Bundesstraße 478) in Ruppichteroth zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Rennradfahrer leicht verletzt wurde.

Gegen 11:20 Uhr befuhr der 25-Jährige aus Ruppichteroth mit seinem Rennrad den Geh- und Radweg entlang der Brölstraße in Fahrtrichtung Schönenberg. Zeitgleich beabsichtigte eine 41-jährige Frau, ebenfalls aus Ruppichteroth, mit ihrem VW von dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes nach rechts auf die Brölstraße in Richtung Waldbröl abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radfahrer. Der 25-Jährige stürzte infolge der Kollision zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.

Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle lehnte der Mann ab. Er beabsichtigte, sich selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben.

An dem Fahrrad sowie an dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Gegen die 41-jährige Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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