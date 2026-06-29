Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit Pedelec unter Alkohol- und Drogeneinfluss verunglückt

Lohmar (ots)

In der Nacht zu Freitag (26. Juni) ereignete sich auf der Bundesstraße 484 (B 484) in Lohmar ein Verkehrsunfall, bei dem ein 42-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 42-Jährige gegen 02:20 Uhr mit seinem Pedelec die B 484 aus Richtung Lohmar kommend in Fahrtrichtung Siegburg, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte und zu Boden fiel. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der Mann gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, zuvor Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille.

Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände stellten die Einsatzkräfte zudem eine unbekannte Substanz sicher, bei der es sich mutmaßlich um Amphetamin handelt. Darüber hinaus wurden ein Schlagring, zwei Schlüsselbunde sowie mehrere Fahrzeugdokumente aufgefunden. Der 42-Jährige gab an, die Fahrzeugdokumente zuvor auf dem Sperrmüll gefunden zu haben. Hinsichtlich des von ihm genutzten Pedelecs erklärte er, dieses gehöre ihm, konnte jedoch keinen Eigentumsnachweis vorlegen. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm zudem eine Blutprobe entnommen wurde. An dem Pedelec entstand Sachschaden im geschätzten unteren vierstelligen Eurobereich.

Gegen den 42-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell