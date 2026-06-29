Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fünf Jahre "Kurve kriegen" im Rhein-Sieg-Kreis: Initiative gegen Jugendkriminalität feiert Jubiläum

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Rhein-Sieg-Kreis (ots)

Die nordrhein-westfälische Initiative Kurve kriegen verfolgt seit 2011 ein klares Ziel: Kinder und Jugendliche frühzeitig aus kriminellen Entwicklungen herauszuführen, bevor sich Straftaten verfestigen und ganze Lebenswege davon geprägt werden. Im Mittelpunkt steht dabei eine enge Zusammenarbeit zwischen pädagogischen Fachkräften und speziell geschulten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Entscheidend ist nicht allein der Blick auf begangene Taten, sondern auch vorhandene Risiko- und Schutzfaktoren, somit auf die Möglichkeiten, Perspektiven und Ressourcen der jungen Menschen.

Seit fünf Jahren ist "Kurve kriegen" in der Kreispolizeibehörde des Rhein Sieg Kreises fester Bestandteil der kriminalpräventiven Arbeit. In dieser Zeit wurden über 50 Jugendliche sowie deren Familien intensiv begleitet. Hinter dieser Zahl stehen unzählige Gespräche, Krisen, Rückschläge und Erfolge - aber vor allem Beziehungen, die über lange Zeit gewachsen sind und vielen Jugendlichen erstmals Stabilität vermittelt haben.

Das aktuelle Fachkräfteteam besteht aus zwei pädagogischen Fachkräften sowie zwei Polizeibeamten - jeweils einer Frau und einem Mann. Die enge, vertrauensvolle und rollenklare Verzahnung von Jugendhilfe und Polizei prägt die tägliche Arbeit des Programms. Während die Polizei frühzeitig kriminalitätsbelastete Entwicklungen erkennt und den Zugang ermöglicht, bauen die pädagogischen Fachkräfte langfristige Beziehungen zu den Jugendlichen und ihren Familien auf.

Die tägliche Arbeit beginnt häufig dort, wo andere Hilfesysteme an Grenzen stoßen. Viele Jugendliche bringen belastende Erfahrungen mit: Gewalt, Vernachlässigung, Schulprobleme, Perspektivlosigkeit oder schwierige familiäre Situationen. Nicht selten bestehen bereits Kontakte zu Polizei, Jugendgerichtshilfe oder Jugendämtern. Genau hier setzt "Kurve kriegen" an - mit Verlässlichkeit, klaren Strukturen und echter Beziehungsarbeit. Für die erfolgreiche Arbeit ist eine gute Zusammenarbeit mit den Jugendämtern, der Jugendsachbearbeitung und dem Bezirksdienst der Polizei unerlässlich.

Die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte ist unglaublich vielschichtig. So begleiten sie Jugendliche zum Beispiel zu Gerichtsterminen, führen Gespräche mit Lehrern und Lehrerinnen, Eltern, Geschwistern , unterstützen bei Bewerbungen, vermitteln in Praktika oder helfen dabei, Konflikte frühzeitig zu entschärfen. Viele Gespräche finden nicht am Schreibtisch statt, sondern während gemeinsamer Aktivitäten, Spaziergänge oder sportlicher Angebote. Gerade Jugendliche mit großem Misstrauen gegenüber Erwachsenen und Institutionen, welches häufig auf negativen Erfahrungen beruht, benötigen oft lange, bis sie Vertrauen fassen können.

Manchmal bedarf es dazu außergewöhnlicher Impulse. Beispielhaft dafür steht ein gemeinsames Projekt mit Joey Kelly und Thomas Eickmann, bei dem zwei Teilnehmer der Initiative außergewöhnliche Erfahrungen sammeln konnten. Sie bestiegen im August 2023 mit Kelly, Eickmann, einem erfahrenen Bergführer und den beiden pädagogischen Fachkräften die Zugspitze. Ein Erlebnis und ein persönlicher Erfolg, der für diese jungen Menschen bisher unerreichbar schien. Die gemeinsame Herausforderung und das Erleben eigener Grenzen hinterließen einen nachhaltigen Eindruck.

Fünf Jahre "Kurve kriegen" im Rhein-Sieg-Kreis stehen damit für weit mehr als reine Kriminalprävention. Sie stehen für tägliche Beziehungsarbeit, konsequente Unterstützung und die Überzeugung, dass junge Menschen Entwicklungschancen brauchen - selbst dann, wenn ihr bisheriger Weg bereits von Problemen und Straftaten geprägt war. Für uns ist Aufgeben keine Option, wir eröffnen Perspektiven und unsere Währung ist Vertrauen. Gerade dann, wenn Verläufe schwierig sind kommt die besondere Stärke der Initiative Kurve kriegen zum Tragen, die jungen Menschen nicht vorschnell aufzugeben, sondern ihnen langfristig echte Chancen zu ermöglichen.

Wir danken dem Rotary Club Troisdorf für seine Unterstützung der Initiative "Kurve kriegen" innerhalb der Kreispolizeibehörde des Rhein Sieg Kreises durch eine Spende, die zur Umsetzung von kriminalpräventiven Maßnahmen für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer beiträgt.

Unser Fazit nach fünf Jahren "Kurve kriegen" im Rhein-Sieg-Kreis: Es läuft! Die jungen Menschen kriegen die Kurve! Wir sind sehr glücklich darüber, Teil der Initiative zu sein.

Möchten Sie die Initiative unterstützen?

Das Land Nordrhein-Westfalen finanziert die erfolgreiche und wissenschaftlich mehrfach evaluierte, kriminalpräventive Initiative "Kurve kriegen" mit etwa zehn Millionen Euro pro Jahr. Viel Geld und trotzdem wird es manchmal eng. Dabei geht es nicht um die Gehälter von Polizisten oder Pädagogischen Fachkräften. Es geht um kriminalpräventive Maßnahmen, die manchmal langwierig und/oder sehr teuer sein können. Mit Hilfe Ihrer finanziellen Unterstützung erweitern Sie unsere Spielräume, passgenaue und damit wirkungsvolle Maßnahmen installieren zu können, die ansonsten nicht möglich wären. Wenn Sie die Initiative "Kurve kriegen" in der Kreispolizeibehörde des Rhein Sieg Kreises unterstützen möchten, freuen wir uns auf ein persönliches Gespräch, in dem wir Ihnen die Inhalte und das Sponsoring gerne näher erläutern.

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