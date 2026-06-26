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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Restaurant - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Sankt Augustin (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (24. Juni), 23:30 Uhr, und Donnerstag (25. Juni), 08:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das Restaurant einer Sportanlage am Schützenweg in Sankt Augustin.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, indem sie mit einer Steinplatte die Glastür des Restaurants einwarfen. Im Inneren durchsuchten sie den Thekenbereich nach Wertgegenständen und entwendeten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung der Sportanlage beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden.

Hinweise der Polizei:

Zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie kostenlos Beratung durch Spezialisten der Kriminalpolizei in Siegburg. Kontaktieren sie für weitere Informationen oder Termine 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. #KEinbruch (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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