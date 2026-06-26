Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Ingewahrsamnahmen nach Körperverletzung und Ladendiebstahl

Troisdorf/Hennef (ots)

Am Donnerstag (25. Juni) nahm die Polizei in Troisdorf und Hennef zwei Männer in Gewahrsam.

Gegen 12:45 Uhr wurde ein 38-jähriger Mann am Theodor-Heuss-Ring in Troisdorf in Gewahrsam genommen, nachdem er in einem Discounter eine Mitarbeiterin und eine Kundin verletzt haben soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Tatverdächtige das Geschäft und pöbelte dort Kunden an. Als eine Mitarbeiterin ihn aufforderte, das Geschäft zu verlassen, nahm er eine Packung Pappbecher aus einer Auslage und warf diese in das Gesicht der Mitarbeiterin. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung.

Zuvor soll der 38-Jährige bereits eine Wasserpistole aus einer Auslage genommen und diese gegen den Kopf einer Kundin gedrückt haben. Auch die Kundin erlitt leichte Verletzungen, ein Rettungsdienst war nicht vonnöten.

Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der Mann weiterhin verbal aggressiv und unkooperativ. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen.

Rund fünf Stunden später fiel ein 24-jähriger Mann in Hennef auf, nachdem er mehrere Passanten an der Frankfurter Straße angepöbelt hatte. Die eingesetzten Polizeibeamten erteilten ihm daraufhin einen Platzverweis, dem er zunächst nachkam.

Kurze Zeit später meldete sich ein Mitarbeiter eines Discounters an der Bahnhofstraße und erstattete Anzeige wegen eines Ladendiebstahls. Der Tatverdächtige soll versucht haben, mehrere Getränkeflaschen von geringem Wert zu entwenden.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um den zuvor kontrollierten 24-Jährigen handelte. Auch er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Nachdem sich beide Männer beruhigt hatten, konnten sie das Polizeigewahrsam wieder verlassen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung und Ladendiebstahls verantworten. (Re)

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