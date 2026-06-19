Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Pkw und Fahrrad

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Donnerstag (18.06.2026, 11.25 Uhr) eine Fahrrad-Fahrerin in Ahlen leicht verletzt worden.

Die 65-jährige Ahlenerin war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Hammer Straße Richtung Innenstadt unterwegs. Zeitgleich war an der Einmündung Fritz-Reuter-Straße eine 39-jährige Ahlenerin dabei mit ihrem Auto abzubiegen. Hier stießen die beiden Frauen zusammen, die Radlerin stürzte.

Rettungskräfte brachten sie leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 3200 Euro geschätzt.

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