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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unter Alkoholeinfluss mit zwei Fahrzeugen kollidiert

Hennef (ots)

Am Donnerstag (25. Juni) kam es im Bereich der Frankfurter Straße/Nowy-Dwór-Gdanski-Platz in Hennef zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Bei einem der Fahrzeugführer ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum.

Gegen 12:00 Uhr befuhr eine 24-jährige Henneferin mit ihrem Opel die Frankfurter Straße aus Richtung "An der Brölbahn" kommend in Fahrtrichtung Lindenstraße. Zeitgleich beabsichtigte ein 64-jähriger Hennefer mit seinem Audi, in Höhe des Nowy-Dwór-Gdanski-Platzes aus einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Frankfurter Straße abzubiegen.

Dabei kam es zunächst zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Opel der 24-Jährigen. Anschließend stieß der Audi gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt wird.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 64-jährigen Audi-Fahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille.

Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein. Der 64-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholeinflusses verantworten. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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