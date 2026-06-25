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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 24.06.2026, 10:15 Uhr bis 16:30 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Auf den Steinen" in Wittlich.

Hier drangen sie durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters in das Innere des Anwesens ein, durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen und entfernten sich im Anschluss wieder.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen; durch die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei wurden Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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