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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Wittlich (ots)

Am Sonntag, 21.06.2026 hatten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich bereits einen 45-jährigen Mann aus dem europäischen Ausland festgestellt, welcher als Fahrrad- und Rucksacktourist unterwegs war und mit über 2,4 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand, so dass ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet werden musste.

Nun am 24.06.2026 gegen 10:11 Uhr war der 45-Jährige erneut mit seinem Fahrrad im Wittlicher Stadtgebiet unterwegs.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass er nunmehr mit mehr als 3,0 Promille erneut unter Alkoholeinfluss stand.

Es wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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