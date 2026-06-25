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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kelberg (ots)

Am Mittwoch, den 24.06.2026, hier im Zeitraum von 07:45 Uhr - 16:45 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz in der Rowa-Straße Kelberg eine Verkehrsunfallflucht.

Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde beim Rangieren auf dem Parkplatz der Firma Rowa ein ordnungsgemäß parkender PKW (Cupra Leon) beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 06592 9626-0 bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Polizeiinspektion Daun
Christoph Zimmer, POK
Mainzer Str. 19
54550 Daun
06592/96260
pidaun@polizei.rlp.de

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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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