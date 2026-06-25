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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere Verkehrsunfälle mit Flucht

Wittlich / Dodenburg (ots)

Am 24.06.2026 mussten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich mehrere Verkehrsunfälle mit Flucht registrieren.

Am 24.06.2026 gegen 13:20 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Lastkraftwagenfahrer mit seinem Fahrzeug die Kurfürstenstraße in Wittlich in Richtung der Schloßstraße. Hier wechselte er unvermittelt den Fahrstreifen nach links und kollidierte mit einem Personenkraftwagen. Der LKW-Fahrer hielt sein Fahrzeug im Bereich des ZOB kurz an, nahm sein Fahrzeug in Augenschein, setzte dann seine Fahrt jedoch fort. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Das Fahrzeug des PKW-Fahrers wurde nicht unerheblich beschädigt. Erste Ermittlungen zum Unfallverursacher ergaben, dass es sich um einen LKW mit gelbem Führerhaus und weißem Auflieger gehandelt hatte. Der Fahrzeugführer des LKW wurde als männliche Person, etwa 50 Jahre alt beschrieben. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Im Zeitraum 10.06.2026 bis 23.06.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz am Bahnhof in Wittlich-Wengerohr. Hier kollidierte er aus bisher unbekannten Gründen, vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Opel Corsa und beschädigte diesen im Bereich der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Am 24.06.2026 gegen 17:55 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Transporter die Kreisstraße 40 von Dodenburg kommend in Richtung Sehlem. Hier kam er aus bisher unbekannten Gründen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, so dass eine entgegenkommende 62-Jährige Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens, um eine Frontalkollision zu vermeiden, nach rechts in die Leitplanke ausweichen musste. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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