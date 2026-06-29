Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Gaststätte und Bäckerei

Troisdorf/Windeck (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Troisdorf und Windeck zu Einbrüchen in eine Gaststätte und eine Bäckerei. Am frühen Samstagmorgen (27. Juni) brach ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegen 04:00 Uhr die Haupteingangstür einer Gaststätte an der Mendener Straße in im Troisdorfer Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte auf. Dadurch gelangte er in den Schankraum und hebelte dort einen Spielautomaten auf. Anschließend floh er mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag in unbekannte Richtung. In Windeck-Schladern hebelten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Fenster einer Bäckerei auf und entwendeten von dort einen Tresor und eine unbekannte Menge Bargeld. Auch hier gelang die Flucht in unbekannte Richtung. In beiden Fällen sicherten Mitarbeitende der Siegburger Polizei Spuren. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 02241 541-3221 (für Troisdorf) oder -3421 (für Windeck) zu melden. Experten der Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis bieten für Privatpersonen und Gewerbetreibende kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz. Für weitere Informationen oder Termine kontaktieren Sie vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777. (Uhl) #KEinbruch

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