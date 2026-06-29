Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - 36-Jähriger festgenommen

Stadthagen (ots)

(KEM) In der Nacht von Sonntag auf Montag (28./29.06.2026) hat die Polizei Stadthagen einen 36-jährigen Stadthäger festgenommen. Der Mann ist verdächtigt, in der Nacht in zwei Geschäfte in der Stadthäger Innenstadt eingebrochen zu sein.

Gegen 23.27 Uhr soll er versucht haben, in einen Supermarkt an der Pillauer Straße einzubrechen. Als eine Passantin die Polizei alarmierte, flüchtete er trotz umgehender Fahndungsmaßnahmen unerkannt in Richtung Jahnstraße.

Wenig später, gegen 2.45 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einbruchalarm in ein Bekleidungsgeschäft an der Marktstraße alarmiert. Bei Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Schaufenster mit einem Gullydeckel eingeworfen wurde. Der Täter befand sich nicht mehr am Tatort und konnte trotz Fahndungsmaßnahmen zunächst nicht angetroffen werden. Im Bereich des Friedhofes wurde jedoch mutmaßliches Diebesgut aufgefunden.

Gegen 3.39 Uhr erhielten die Einsatzkräfte den Hinweis auf eine verdächtige Person, die von der Marktstraße in Richtung Poststraße flüchtete. Sie konnten die Person an der Poststraße antreffen. Da sich im Rahmen der Personenüberprüfung Hinweise auf einen Tatverdacht zu den beiden o.g. Taten ergaben, nahmen sie den Mann fest. Da der Beschuldigte einen Atemalkoholwert von 1,68 Promille aufwies, wurde ihm in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg eine Blutprobe entnommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte mangels Haftgründen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wird wegen schweren Diebstahls in zwei Fällen ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

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