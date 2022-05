POL-SU: Mann ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss kollidiert mit Ampel

Much (ots) - Am Mittwoch, 25.05.2022, um 21:15 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mucher mit seinem Volvo die Kreisstraße 46 (K46) in Richtung Eckhausen in Much. An der Einmündung zur Landesstraße 360 (L360) habe er auf diese nach links abbiegen wollen. Dabei übersah er nach eigenen Angaben eine 44-jährige Frau aus Overath, die mit ihrem Fiat die L360 in Richtung Neverdorf befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum ...

