Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kiosk

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 25.05.2022, wurde in einen Kiosk an der Kölner Straße in Troisdorf eingebrochen. Gegen 02:45 Uhr brach der unbekannte Täter die Eingangstür auf und gelangte so in den Verkaufsraum. Dort entwendete er 120 Zigarettenschachteln, eine Kaffeemaschine und einen Barcodescanner. Das Diebesgut wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Wer hat etwas Verdächtiges zur genannten Zeit wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell