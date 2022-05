Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl aus Selbstbedienungsladen

Hennef (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 24.05.2022, gegen 00:30 Uhr wurden zwei Automaten in einem Selbstbedienungsladen an der Straße "Zum Haus Attenbach" in Hennef aufgebrochen und Bargeld entwendet. In dem frei zugänglichen Laden befinden sich jeweils ein Eier-, Eis- und Milchautomat. Der Eier- und Milchautomat wurde aufgebrochen und insgesamt 300 Euro Münzgeld entwendet. Der Eisautomat wurde nicht angegangen, da dort ausschließlich per Kartenzahlung bezahlt werden kann.

Neben dem Milchautomaten konnte ein Einweghandschuh aufgefunden werden, der vermutlich dem Täter zuzuordnen ist. Dieser wurde sichergestellt und der Spurensicherung übergeben.

Wer hat etwas Verdächtiges zur genannten Zeit wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. (Re.)

