Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Unfall mit Vespacar

Finnentrop (ots)

Am Donnerstag, 23. Juli, gegen 20.30 Uhr erhielten Polizeibeamte Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit Verletzten auf der Esloher Straße zwischen Serkenrode und Fretter. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte ein 15-Jähriger die Kontrolle über ein Vespacar verloren. Nach Angaben von Zeugen überschlug sich das Gefährt. Dabei fiel der Beifahrer aus dem Fahrzeug. Das Vespacar landete auf dem Grünstreifen am Fahrbahnrand. Der 15-Jährige und sein Beifahrer verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte den Beifahrer in ein Krankenhaus. Der 15-Jährige begab sich nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden wird aktuell im unteren fünfstelligen Bereich eingeschätzt.

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