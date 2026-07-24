Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradaktion Safety 2026

Olpe (ots)

Die besten Radfahrer und Radfahrerinnen der vierten Klassen im Kreis Olpe gingen erneut zu Parcoursfahrten am Mittwoch, 22. Juli, bei der zwölften Fahrradaktion SAFETY an den Start.

Auf dem Übungsgelände des Olper Automobilclubs in Griesemert prüften die Kreisverkehrswacht Olpe in Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde Olpe, wie sich die Kinder den Herausforderungen im Straßenverkehr in Form eines Parcours stellen.

Die Teilnehmenden zeigten ihr Können mit ihrem Rad und im sogenannten "Zetteltest". Auch bei diesem geht es um die Sicherheit im Straßenverkehr. An einem Lkw des Bauhofes der Kreisstadt Olpe wurde den Kindern mit einer "Toter-Winkel-Folie" die Gefährlichkeit des "Toten" Winkels aufgezeigt. Neben der Sensibilisierung der jungen Menschen für Gefahren im Straßenverkehr stand für die Teilnehmenden der Spaß an der Sache im Vordergrund. Für den Leiter der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Olpe Jürgen Dzuballe, erster Polizeihauptkommissar, war es vor seinem Ruhestand die letzte Fahrradaktion. "Ich durfte schon oft bei der Fahrradaktion Safety dabei sein und bin es immer gerne gewesen. Durch diese tolle und wichtige Aktion führen unsere Verkehrssicherheitsberater schon die ganz Jungen mit Spaß an das Thema Verkehrssicherheit heran. Deshalb ist diese Veranstaltung unter der Federführung der Kreisverkehrswacht so wertvoll für uns." Insgesamt gab es auf Seiten der Schülerinnen und Schüler 25 Anmeldungen für den Aktionstag. Anschließend gab es die begehrte Verlosung und Preisverleihung. Hier freute sich Hannes aus Welschen Ennest über den Hauptpreis - ein neues Mountainbike - gespendet von der Volksbank Sauerland an die Verkehrswacht - von der Volksbank Sauerland eG.. Preise für den zweiten und dritten Platz sowie ein kleines Geschenk für alle Kinder stellte die Kreisverkehrswacht.

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