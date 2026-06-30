Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach Vorfall auf Supermarktparkplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Aus noch nicht genau geklärten Gründen kam es am Montag (29.06.2026) gegen 12.10 Uhr in Herrenberg zu Unstimmigkeiten zwischen einem 31-Jährigen und einem 20-Jährigen.

Der 31-Jährige war als Beifahrer in einem VW in der Straße Schießtäle unterwegs, während der 20-Jährige mit einem Mercedes vor diesem fuhr. Dabei soll der 20-Jährige den nachfolgenden Verkehr provoziert haben, indem er unter anderem an einer Ampel bei Grün so lange wartete, bis diese wieder rot zeigte. Als der Mercedes-Lenker auf den Parkplatz eines Supermarktes fuhr, stieg der 31-Jährige aus und sprach den 20-Jährigen durch das geöffnete Beifahrerfenster an. Dieser soll daraufhin Gas gegeben haben, sodass der 31-Jährige habe zurückweichen müssen. Dabei prallte er mutmaßlich mit dem Arm gegen eine Dreiecksscheibe des Mercedes, wodurch die Scheibe zu Bruch ging. Ob dies im Zuge einer Ausweichbewegung oder durch einen gezielten Schlag geschah, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

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