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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 26-Jähriger wirft mit Steinen und Flaschen

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich aufgrund von persönlichen Streitigkeiten schrie ein 26 Jahre alter Mann am Montag (29.06.2026) gegen 17.00 Uhr vor einem Wohnhaus in der Unteren Gasse in Sindelfingen-Darmsheim herum. Kurz darauf warf er Steine und Flaschen durch das geöffnete Fenster einer 43-Jährigen, die den Gegenständen ausweichen konnte. Ein vor dem Haus geparkter VW wurde durch die Steine und Flaschen jedoch beschädigt.

Anwohnende waren auf den Lärm aufmerksam geworden. Als ein 42-Jähriger versuchte, beruhigend auf den 26-Jährigen einzuwirken, warf dieser einen knapp fünf Kilo schweren Ziegelstein in dessen Richtung. Dabei erlitt der 42 Jahre alte Mann leichte Verletzungen.

Mehreren Einsatzkräften des Polizeireviers Sindelfingen gelang es kurz darauf den 26-Jährigen vorläufig festzunehmen. Dabei war dieser mit einem Bewehrungseisen bewaffnet. Der Mann musste die Nacht schließlich in einer Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Sindelfingen verbringen. Er muss nun mit einer Strafanzeige unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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