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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Eine schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall im Herdweg

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und einem Gesamtsachschaden von rund 32.000 Euro kam es am Sonntagmorgen (28.06.2026) gegen 05:00 Uhr im Herdweg in Böblingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 21-jähriger BMW-Lenker aus Richtung Panzerstraße kommend, den Herdweg in Richtung Sudetenstraße. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit sowie einer alkoholischen Beeinflussung verlor der BMW-Lenker in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Hierbei kippte sein Fahrzeug zunächst auf die Seite und im weiteren Verlauf auf das Fahrzeugdach. Durch die Wucht stieß der BMW mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW zusammen, welcher wiederum auf zwei weitere geparkte Fahrzeuge geschoben wurde. Zudem prallte der BMW gegen einen auf dem Gehweg abgestellten E-Scooter. Letztlich kollidierte der BMW noch mit einer Straßenlaterne und mit einem Gartenzaun. Durch die Kollision erlitt der 21-jährige Fahrer schwere Verletzungen, nachdem er durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet wurde, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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