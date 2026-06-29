Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht auf Kirchenparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (27.06.2026) ereignete sich zwischen 17.45 Uhr und 19.40 Uhr auf dem Parkplatz einer Kirche in der Straße "Hopfengärten" in Bietigheim-Bissingen eine Unfallflucht. Während des Gottesdienstes prallte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen VW Polo und machte sich anschließend aus dem Staub. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell