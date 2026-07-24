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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbruch in Dahl

Olpe (ots)

An der Straße "Am Buchhagen" verschafften sich Unbekannte am Donnerstag, 23. Juli, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Zwischen 7 und 17 Uhr durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten einer Wohnung. Ob und was entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Der Sachschaden wird derzeit im unteren vierstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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