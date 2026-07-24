POL-OE: Wohnungseinbruch in Dahl
Olpe (ots)
An der Straße "Am Buchhagen" verschafften sich Unbekannte am Donnerstag, 23. Juli, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Zwischen 7 und 17 Uhr durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten einer Wohnung. Ob und was entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Der Sachschaden wird derzeit im unteren vierstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.
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