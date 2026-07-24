Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Kirchhundem (ots)

In Heitmecke versuchten unbekannte Täter am Donnerstag, 23. Juli, gegen 23.18 Uhr in ein Einfamilienhaus einzudringen. Nachdem Anwohner verdächtige Geräusche vernommen hatten, hatten sie die Polizei verständigt. Vor Ort stellten die Beamten Beschädigungen an einem Fenster fest. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird aktuell im mittleren dreistelligen Bereich eingeschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0 27 61/9 26 90 entgegen.

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