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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kradfahrer schwer verletzt

Kirchhundem (ots)

Am Samstag (04.07.2026), gegen 14:45 Uhr, kam es auf der Landstraße 553 zwischen Oberhundem und dem Rhein- Weser- Turm zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 62-Jähriger aus Reutlingen befuhr die L553 mit seinem Motorrad von Oberhundem kommend in Richtung Erndtebrück. In einer scharfen Linkskurve kam er aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei verletzte er sich schwer und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2550
E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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