Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zusammenstoß mit PKW - Junge leicht verletzt

Wenden (ots)

Am Dienstagmorgen (30. Juni) kam es in Gerlingen gegen 7:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Im Einmündungsbereich des "Alexia-Sondermann-Weges" und der "Bischof-Wilhelm-Straße" war es zu einer Kollision zwischen einem Pedelec und einem Auto gekommen. Der 12-jährige Pedelecfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die 38-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An Pedelec und PKW entstand ein geschätzter Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

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