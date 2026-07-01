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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zusammenstoß mit PKW - Junge leicht verletzt

Wenden (ots)

Am Dienstagmorgen (30. Juni) kam es in Gerlingen gegen 7:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Im Einmündungsbereich des "Alexia-Sondermann-Weges" und der "Bischof-Wilhelm-Straße" war es zu einer Kollision zwischen einem Pedelec und einem Auto gekommen. Der 12-jährige Pedelecfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die 38-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An Pedelec und PKW entstand ein geschätzter Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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