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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei leicht verletzte Kradfahrer in Attendorn

Attendorn (ots)

Am 30.06.2026 gegen 17:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Heggener Straße in Dünschede. Ein 18-jähriger Finnentroper befuhr mit seinem Leichtkraftrad die K7 aus Richtung St. Claas kommend in Richtung Heggen. Am Ortsausgang Dünschede beabsichtigte er nach links abzubiegen und wurde dabei langsamer. Dies übersah der hinter ihm fahrende 24-jährige Motorradfahrer aus Herscheid und kollidierte mit ihm. Beide Fahrer kamen zu Fall und wurden leicht verletzt. Sie konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden.

Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
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Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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