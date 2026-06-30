POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Attendorn (ots) - Ein 78-Jähriger hat sich am Samstag (27. Juni) in Attendorn bei einem Alleinunfall mit seinem Pedelec schwer verletzt. Der Mann war in der Straße "Am Dünneckenberg" mit seinem Zweirad gestürzt, nachdem er gegen 14:45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad verloren hatte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Pedelec entstand ...

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