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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Drolshagen (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag (29. Juni) gegen 9:15 Uhr außerhalb geschlossener Ortschaft im Einmündungsbereich der Kreisstraßen 15 und 16 bei Junkernhöh. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein 76-jähriger Autofahrer von der "Kreisstraße 16" nach links auf die "Kreisstraße 15" einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 46-Jährigen. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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