POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall
Drolshagen (ots)
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag (29. Juni) gegen 9:15 Uhr außerhalb geschlossener Ortschaft im Einmündungsbereich der Kreisstraßen 15 und 16 bei Junkernhöh. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein 76-jähriger Autofahrer von der "Kreisstraße 16" nach links auf die "Kreisstraße 15" einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 46-Jährigen. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.
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