Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Flucht nach Schussabgabe - Polizei fahndet nach Täter

Hameln (ots)

Im Bereich Hastenbecker Weg läuft derzeit (25.06.2026) ein größerer Polizeieinsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es auf einem Firmengelände zu einem Aufeinandertreffen zwischen zwei Personen, wobei gegen 21:13 Uhr ein Schuss fiel. Eine Person wurde dabei verletzt und wird derzeit medizinisch versorgt.

Eine tatverdächtige Person flüchtete nach ersten Informationen vom Einsatzort. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter läuft seitdem mit starken Polizeikräften aus den Bereichen Hameln, Hildesheim, Northeim, Nienburg und Hannover. Unter anderem kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Zahlreiche Einsatzkräfte befinden sich weiterhin vor Ort. Die Aufhellung des Sachverhaltes und weitere Einsatzmaßnahmen werden weiter fortgesetzt und u. a. mehrere Zeugen vernommen. Für die Bevölkerung besteht nach aktuellem Stand keine konkrete Gefahrenlage.

Weitere Informationen können aufgrund der laufenden Einsatz- und Fahndungsmaßnahmen derzeit noch nicht gegeben werden.

Zeugen, die relevante Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

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