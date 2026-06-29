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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Frau verletzt sich bei Sturz mit E-Scooter

Finnentrop (ots)

Am Freitagabend (26. Juni) kam es auf der "Industriestraße" um 20 Uhr zu einem Alleinunfall. Eine 31-Jährige war nach derzeitigem Kenntnisstand mit ihrem E-Scooter in Richtung Frielentrop unterwegs. Beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Gehweg verlor sie die Kontrolle über ihren E-Scooter und stürzte. Die Frau verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem E-Scooter entstand nur leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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