POL-OE: Frau verletzt sich bei Sturz mit E-Scooter
Finnentrop (ots)
Am Freitagabend (26. Juni) kam es auf der "Industriestraße" um 20 Uhr zu einem Alleinunfall. Eine 31-Jährige war nach derzeitigem Kenntnisstand mit ihrem E-Scooter in Richtung Frielentrop unterwegs. Beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Gehweg verlor sie die Kontrolle über ihren E-Scooter und stürzte. Die Frau verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem E-Scooter entstand nur leichter Sachschaden.
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