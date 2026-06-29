Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogentest

Kirchhundem (ots)

Am Samstagabend (27. Juni) fiel ein 47-jähriger Autofahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Kirchhundem auf. Beamte der Polizeiwache Lennestadt hatten den Mann gegen 22:15 Uhr auf der "Siegener Straße" angehalten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich für die Beamten Hinweise darauf, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest untermauerte den Verdacht. In der Folge wurde daher die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und eine Anzeige aufgenommen.

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