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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gefährliche Körperverletzung auf Horchheimer Kirmes.

Koblenz (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es am 07.06.26 zwischen 03:00-03:30 Uhr zu einer gemeinschaftlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 25-jährigen Kirmesbesuchers. Dieser befand sich zur besagten Zeit mit einem Freund am Bierstand. Der Freund geriet mit einem anderen bislang unbekannten Täter in Streit. Nach einem Schlichtungsversuch des Geschädigten wurde dieser durch den Täter und zwei Begleiter angegriffen. Der Geschädigte wurde zu Boden geworfen und es folgten Tritte und Schläge gegen den Kopf. Er trug entsprechende Hämatome davon. Die Täter werden wie folgt beschrieben: ca. 17-19 Jahre alt, alle ca. 170 cm groß und schlank. Allesamt dunkle braune/schwarze Haare. Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zur Identität der Täter machen? Hinweise werden an die Polizei Lahnstein erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Nordallee 3
56112 Lahnstein

Telefon: 02621 9130
E-Mail: PILahnstein.Wache@Polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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