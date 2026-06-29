Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer fällt bei Kontrolle in Altenhundem auf

Lennestadt (ots)

Ein 31-Jähriger wurde am frühen Sonntagmorgen (28. Juni) gegen 3:50 Uhr auf der "Hundemstraße" angehalten. Zuvor war er wegen seiner augenscheinlich unsicheren Fahrweise aufgefallen. Die Beamten der Polizeiwache Lennestadt erlangten während der Kontrolle schnell den Verdacht, dass der Mann sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol geführt hatte. Einen Atemtest lehnte der 31-Jährige zwar ab, eine Blutprobenentnahme wurde von den Beamten dennoch veranlasst. Außerdem behielten sie seinen Führerschein in amtlicher Verwahrung und fertigten eine entsprechende Anzeige.

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