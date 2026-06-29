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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer in Gerlingen mit positivem Alkotest

Wenden (ots)

Weil ein Fahrradfahrer in der Nacht zu Sonntag (28. Juni) wegen seiner augenscheinlich unsicheren Fahrweise auffiel, musste er sich einer polizeilichen Kontrolle unterziehen. Der 35-Jährige war Beamten der Polizeiwache Olpe um 3:25 Uhr in der "Elbener Straße" aufgefallen. Schnell ergab sich vor Ort der Verdacht, dass der Mann sein Zweirad unter Alkoholeinfluss geführt hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verstärkte die Feststellungen. Die Beamten brachten den Mann daher zur Polizeiwache. Sie veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und fertigten eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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