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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Kradfahrerin und einem flüchtigen Fahrzeug

Attendorn (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag befuhren um kurz vor 14 Uhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer und eine 18-jährigen Kradfahrerin die Listertalstraße aus Fahrtrichtung Meinerzhagen kommend in Fahrtrichtung Schnüttgenhof. Der vorausfahrende Pkw beabsichtigte in Höhe der Bushaltestelle nach links auf einen Parkplatz abzubiegen und bremste sein Fahrzeug dazu ab. Dies bemerkte die Kradfahrerin zu spät, fuhr auf den Pkw auf und stürzte dadurch auf die Fahrbahn. In diesem Moment befuhr ein weiterer Pkw im Gegenverkehr die Listertalstraße und touchierte die zuvor gestürzte Kradfahrerin. Dieser Pkw entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort in Fahrtrichtung Meinerzhagen. Die Kradfahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Listertalstraße war während der Unfallaufnahme für circa eine Stunde gesperrt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde auf den unteren vierstelligen Eurobereich geschätzt. Bei dem unbekannten Pkw soll es sich um einen dunkelgrauen SUV der Marke BMW gehandelt haben. Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
FLD / Leitstelle
Telefon: 02761 9269 2550
E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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