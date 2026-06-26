POL-OE: Auffahrunfall in Attendorn - Autofahrerin leicht verletzt

Kirchhundem (ots) - Am Dienstag (23. Juni) kam es um 7:40 Uhr in Kirchhundem zu einem Verkehrsunfall. Im Einmündungsbereich "An der Hauptschule / Alter Kirchweg" stießen eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin und eine 53-jährige Autofahrerin zusammen. Die Jugendliche wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter ...

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