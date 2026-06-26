POL-OE: Auffahrunfall in Attendorn - Autofahrerin leicht verletzt
Attendorn (ots)
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag (25. Juni) um 12:10 Uhr im Einmündungsbereich "Kölner Straße / Biggeweg". Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 40-Jähriger mit seinem PKW auf das Auto einer 29-Jährigen auf, als diese verkehrsbedingt anhalten musste. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vor Ort rettungsdienstlich behandelt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.
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