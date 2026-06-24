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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendliche nach Unfall mit E-Scooter leicht verletzt

Kirchhundem (ots)

Am Dienstag (23. Juni) kam es um 7:40 Uhr in Kirchhundem zu einem Verkehrsunfall. Im Einmündungsbereich "An der Hauptschule / Alter Kirchweg" stießen eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin und eine 53-jährige Autofahrerin zusammen. Die Jugendliche wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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