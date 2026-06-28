Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einem Verletzten und Alkoholeinfluss

Drolshagen (ots)

Am Sonntag, 28.06.2026, gegen 07:40 Uhr, befuhr ein 25-jähriger mit seinem Van die Hauptstr in Hützemert aus Rtg. Bleche in Rtg. Drolshagen. Kurz vor Ortsausgang kollidierte er mit drei dort ordnungsgemäß abgeparkten PKW. Durch den Verkehrsunfall wurde der Verursacher verletzt und per RTW einem Krankenhaus zugeführt, ausgelaufene Betriebsstoffe der Fahrzeuge wurden durch die Feuerwehr beseitigt. Die Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss, entsprechend wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden um mittleren, fünfstelligen Euro-Bereich. Drei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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