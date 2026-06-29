Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer nach Alleinunfall leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Am Freitag (26. Juni) ereignete sich um 17:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der "Olper Straße" (L715) in Altenhundem. Ein 68-jähriger war mit seinem Auto gegen die Leitplanke geprallt, nachdem er zuvor in einer geraden Gefällstrecke die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Der Mann verletzte sich durch die Kollision leicht. Er wurde vor Ort rettungsdienstlich behandelt. An Fahrzeug und Leitplanke entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt.

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