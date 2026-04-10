Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Wohnungsbrand in der Oberhausener Altstadt - mehrere Verletzte

Oberhausen (ots)

Am heutigen Tag wurde die Feuerwehr Oberhausen um 13:21 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Goebenstraße in der Altstadt alarmiert. Zahlreiche Anrufer meldeten eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Der Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 rückte umgehend zur Einsatzstelle aus. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage: In einer Dachgeschosswohnung war bereits ein fortentwickeltes Feuer ausgebrochen, das in der Folge auch auf den Dachstuhl übergegriffen hatte.

Eine Person, die eigenständig Löschversuche unternommen hatte, wurde dabei leicht verletzt. Zwei weitere Personen wurden ebenfalls zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Nach erster Einschätzung erlitten alle drei Betroffenen lediglich leichte Verletzungen.

Die Brandbekämpfung erfolgte durch mehrere Trupps unter Atemschutz. Im Anschluss an die Löscharbeiten mussten vorhandene Glutnester im Bereich des Dachstuhls aufwendig lokalisiert und abgelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte sowohl bei den Löschmaßnahmen an der Einsatzstelle als auch bei der Sicherstellung des Grundschutzes im Stadtgebiet.

Die Feuerwehr Oberhausen war mit insgesamt 32 Einsatzkräften bis etwa in die Abendstunden im Einsatz.

Die Brandwohnung und drei weitere Wohnungen sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden durch die Stadt Oberhausen anderweitig untergebracht.

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