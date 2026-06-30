Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mutmaßlicher Unfallfahrer mit positivem Alkoholtest

Lennestadt (ots)

Ein Autofahrer hat sich am Montag (29. Juni) in Altenhundem zunächst von einer Unfallstelle entfernt. Zuvor war sein Fahrzeug gegen 12:50 Uhr im Bereich der "Rübergerbrücke" beim Abbiegen gegen einen Ampelmasten geprallt. Zeugenhinweise lenkten den Tatverdacht auf einen 51-jährigen Mann aus Altenhundem. Polizeibeamte konnten ihn wenig später an seiner Wohnanschrift antreffen. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Tatverdächtigen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 51-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Dort veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe und stellten den Führerschein des Mannes sicher. An dem Auto und dem Ampelmasten entstand ein geschätzter Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

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