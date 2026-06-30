Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Leicht verletzter Radfahrer in Attendorn

Attendorn (ots)

Am 30.06.2026 gegen 14:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Attendorn. Ein 58-jähriger Attendorner querte mit seinem Fahrrad die Kölner Straße in Höhe der Hausnummer 40. Auf der Fahrbahn kollidierte er dann mit einem 50-jährigen PKW-Fahrer aus Herdecke, der die Kölner Straße in Richtung L539 befuhr. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich zudem Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des Fahrradfahrers, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

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