Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit verletztem Fahrzeugführer

Atendorn (ots)

Auf der L512 in Höhe "Hoher Hagen" kam es am Sonntag (13. Juni) gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hier beabsichtigte ein PKW-Führer sein Fahrzeug auf einem Parkplatz abzustellen. Dazu musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein ihm folgender PKW-Fahrer hielt an, ein weiterer erkannte die Situation, nach eigenen Angaben, zu spät und fuhr auf. Dadurch wurden die Fahrzeuge zusammengeschoben. Der 72-jährige Unfallverursacher verletzte sich leicht, nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus konnte er wieder entlassen werden. Dessen Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die L 512 war für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

