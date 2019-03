Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte Täter erbeuten Bargeld

Olpe (ots)

In der Nacht von Dienstag(26. März) 18.15 Uhr auf Mittwoch (27. März) 8.45 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofsstraße in Olpe Bargeld im dreistelligen Eurobereich. Eine Mitarbeiterin betrat am Mittwochmorgen das Geschäft und stellte fest, dass die Eingangstüren nicht mehr, wie nach Ladenschluss, verschlossen waren. Als sie daraufhin die Kasse öffnete, stellte sie den Verlust fest. Nach ersten Erkenntnissen stellte die Polizei keine Beschädigungen oder Aufbruchspuren fest. Wie die Täter in das Geschäft gelangten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter 02761-9269-0 melden.

