Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Bewaffneter Fahrgast will nicht bezahlen

Offenburg (ots)

Am Freitagmorgen wurde der Fahrer eines Mietwagens Opfer eines zahlungsunwilligen Kunden. Nachdem die Fahrt am Bahnhof in Offenburg beendet war, eröffnete der Kunde, dass er die Fahrt nicht bezahlen werde und flüchtete anschließend. Der Chauffeur nahm die Verfolgung auf und konnte den Tatverdächtigen zunächst stellen. Nach einer weiteren Flucht, welche der Fahrer ebenfalls für sich entschied, zog der Fahrgast jedoch ein Messer und bewegte seinen Verfolger durch das Vorzeigen zur Aufgabe . Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen zu dem Unbekannten aufgenommen. /ms

