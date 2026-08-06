Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wasserschutzpolizei ermittelt wegen Fischwilderei - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Nachfolgend teilen wir eine Pressemeldung der Wasserschutzpolizei Duisburg:

Ein Angler meldete der Wasserschutzpolizeiwache Düsseldorf am Mittwochmittag (5. August, gegen 12:30 Uhr) eine aufgefundene und fangbereite Fischreuse am linken Rheinufer in Neuss-Uedesheim (Rhein-km 729).

Dem Mann war eine schwarze Schnur aufgefallen, die an einen am Ufer liegenden Stein geknotet war und ins Wasser führte. Nachdem er den Knoten gelöst und an der Schnur gezogen hatte, kam eine Fischreuse zum Vorschein.

Die eingesetzten Beamten stellten die Reuse sicher. In ihr befanden sich ein Stein zum Beschweren sowie organisches Material, bei dem es sich vermutlich um Köder handelt. Fische waren in der Reuse nicht enthalten.

Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen wegen Fischwilderei aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Information: Die Polizei Duisburg ist organisatorisch landesweit für die Wasserschutzpolizei in Nordrhein-Westfalen zuständig.

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